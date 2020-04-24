Ekvador'da yaşanan bu tablonun tüm gelişmekte olan ülkeler için virüsün ne kadar yıkıcı hale gelebileceğini gösterdiği yorumları yapılıyor.

Gelişmekte olan ülkelerde sağlık sisteminin virüsle mücadelesinin çok güç olduğuna ve vaka sayısının tespitinde bile sıkıntılar yaşandığına dikkat çekiliyor.