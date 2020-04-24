BARBEKÜ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİ ALDI

Sosyal medyaya sızan görüntüler üzerine, İngiltere halkı sıkı sosyal izolasyon kuralları uygularken, donanmanın yaptığı barbekü partisine tepki gösterdi. Komutanın, eve dönmeden önce mürettebatını neşelendirmek için limanda partiye izin verdiğini söyleyen bir donanma subayı, "Komutan, 'denizde uzun bir süre kaldıktan sonra mürettebatı neşelendirmeye yardımcı olacağını' söyledi. Disko ve barbekü yapmamıza izin verdi" dedi. Su altında kendi kendilerine 2 ay boyunca sosyal izolasyon uygulamalarına rağmen, 150 mürettebata aynı şeyi iki hafta daha evde yapmaları gerektiği bilgisi verildi.