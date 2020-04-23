Corona virüs salgınına çözüm bulabilmek adına dünyanın dört bir yanıda pek çok bilimsel araştırma yapılıyor.

Bilim insanları bir yandan salgına karşı aşı geliştirmek için yoğun mesai harcarken bir yandan da hali hazırda sahip olduğumuz yöntemlerin virüse karşı etkili olup olmadığını test ediyor.