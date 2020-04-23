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    • 23.04.2020 10:30
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    : ’de bilançosu ağırlaşıyor! Salgın nedeniyle 47 binden fazla kişi öldü

    haberi... Küresel tehdit olmayı sürdüren (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ’de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 47 bini geçti.

    ABD’de koronavirüs nedeniyle 47 binden fazla kişi öldü

    'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan nedeniyle 'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 338 artarak 47 bin 681'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 29 bin 917 artarak 849 bin 92'ye ulaştı.

    TRUMP ABD'YE GÖÇÜ YASAKLAYAN KARARI İMZALADI
    ABD Başkanı dün imzaladığı kararname ile ülkeye yapılan göçü geçici olarak durdurdu.İmzalanan kararla göçmenlere verilen yeşil kart uygulaması 60 günlüğüne askıya alındı. Trump basın toplantısında konuyla ilgili olarak, "Bu durum, işsiz ABD'lilerin ekonomimiz açıldığında ilk sırada yer almasını sağlayacaktır" ifadeleini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: ABD’de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Salgın nedeniyle 47 binden fazla kişi öldü
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