Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.04.2020 16:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.04.2020 16:33
    ABONE OL

    'da basına sızan iddia ortalığı karıştırdı! Macron açıklama yapmak zorunda kaldı! Üretilen solunum 10 bin ndan...

    Dünyayı kasıp kavuran en çok Avrupa ülkelerini etkiledi. Koronavirüs şu ana kadar 2 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü küresel salgın olarak ilan ederken uzmanlar korunma yöntemleri konusunda uyarılarda bulundu. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüs akciğerlere yerleşerek hastaların nefes almasını engelliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ’da basına sızan bir iddia ülkeyi karıştırdı. Fransa’da üretilen 10 bin ndan 8 bin 500’ünün yoğun bakım ünitesindeki tedaviye uygun olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

    Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ederken, Macron hükümetinin yoğun bakımdaki hastalar için kullanılması öngürülen solunum cihazlarından haber geldi.

    "8 BİN 500'ÜNÜN KORONAVİRÜS HASTALARINDA KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL"
    Fransa'da yayın yapan Radio France'nın yaptığı ve haberleştirdiği araştırmaya göre; Air Liquide, 10 bin yapay solunum cihazı üretmek için Group PSA, Valeo ve Schneider Electric ile işbirliği yaptı. Ancak üretilen 10 bin cihazdan 8 bin 500'ünün Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasının mümkün olmadığı ortaya konuldu.

    ÜRETİMİ BASİT CİHAZ SEÇİLDİ
    Haberde; hükümetin başlangıçta 5 bin adet T60 tipi bir solunum cihazı talep ettiği ancak Air Liquide'in karmaşık montajından dolayı çok eskiden beri kullanılan ve sadece 300 bileşenden oluşan Osiris tipi cihaz ürettiği kaydedildi. Halbuki 3 Nisan tarihinde Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen mesajda, Osiris tipi cihazların pek işe yaramadığı belirtilerek beşinci kategoride (en son sırada) kullanılması gerektiği vurgulanmış.

    DOKTORLAR İSYANDA
    Başkent Paris'teki Necker Hastanesinde görevli doktor Philippe Meyer, "Açıkça söylemek gerekirse bu, karmaşık akut solunum sıkıntısının yönetimine uygun bir solunum cihazı değil" dedi.

    Haber7'de yer alan habere göre, Nantes Üniversite Hastanesinden başka bir doktor ise, "Bu cihazı akut solunum sendromu için kullanırsanız, üç gün sonra hastayı öldürme riskiniz artar. Çünkü bu cihaz bunun için üretilmemiştir. Kovid-19 hastalarının soluklandırılması kolay değildir" ifadelerini kullandı.

    FRANSA SAĞLIK BAKANI: CİHAZLAR KULLANILABİLİR DURUMDA
    Çıkan haber sonrası açıklama yapılan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, "5 binden fazla hasta hala yoğun bakımda iken, herkesin hayat kurtarmak için harekete geçme zamanı... Boşuna ve istenmeyen tartışmalara değil... Air Liquide'dan sipariş edilen 10 bin solunum cihazı kullanılabilir durumda" dedi.
    Haberler Dünya Fransa'da basına sızan iddia ortalığı karıştırdı! Macron açıklama yapmak zorunda kaldı! Üretilen solunum 10 bin solunum cihazından...
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri