"8 BİN 500'ÜNÜN KORONAVİRÜS HASTALARINDA KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Fransa'da yayın yapan Radio France'nın yaptığı ve haberleştirdiği araştırmaya göre; Air Liquide, 10 bin yapay solunum cihazı üretmek için Group PSA, Valeo ve Schneider Electric ile işbirliği yaptı. Ancak üretilen 10 bin cihazdan 8 bin 500'ünün Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasının mümkün olmadığı ortaya konuldu.