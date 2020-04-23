Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) can almaya devam ederken, Macron hükümetinin yoğun bakımdaki hastalar için kullanılması öngürülen solunum cihazlarından haber geldi.
"8 BİN 500'ÜNÜN KORONAVİRÜS HASTALARINDA KULLANILMASI MÜMKÜN DEĞİL"
Fransa'da yayın yapan Radio France'nın yaptığı ve haberleştirdiği araştırmaya göre; Air Liquide, 10 bin yapay solunum cihazı üretmek için Group PSA, Valeo ve Schneider Electric ile işbirliği yaptı. Ancak üretilen 10 bin cihazdan 8 bin 500'ünün Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılmasının mümkün olmadığı ortaya konuldu.
ÜRETİMİ BASİT CİHAZ SEÇİLDİ
Haberde; hükümetin başlangıçta 5 bin adet T60 tipi bir solunum cihazı talep ettiği ancak Air Liquide'in karmaşık montajından dolayı çok eskiden beri kullanılan ve sadece 300 bileşenden oluşan Osiris tipi cihaz ürettiği kaydedildi. Halbuki 3 Nisan tarihinde Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen mesajda, Osiris tipi cihazların pek işe yaramadığı belirtilerek beşinci kategoride (en son sırada) kullanılması gerektiği vurgulanmış.
DOKTORLAR İSYANDA
Başkent Paris'teki Necker Hastanesinde görevli doktor Philippe Meyer, "Açıkça söylemek gerekirse bu, karmaşık akut solunum sıkıntısının yönetimine uygun bir solunum cihazı değil" dedi.
Haber7'de yer alan habere göre, Nantes Üniversite Hastanesinden başka bir doktor ise, "Bu cihazı akut solunum sendromu için kullanırsanız, üç gün sonra hastayı öldürme riskiniz artar. Çünkü bu cihaz bunun için üretilmemiştir. Kovid-19 hastalarının soluklandırılması kolay değildir" ifadelerini kullandı.
FRANSA SAĞLIK BAKANI: CİHAZLAR KULLANILABİLİR DURUMDA
Çıkan haber sonrası açıklama yapılan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, "5 binden fazla hasta hala yoğun bakımda iken, herkesin hayat kurtarmak için harekete geçme zamanı... Boşuna ve istenmeyen tartışmalara değil... Air Liquide'dan sipariş edilen 10 bin solunum cihazı kullanılabilir durumda" dedi.