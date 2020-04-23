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    • 23.04.2020 12:55
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    • 23.04.2020 12:55
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    Darbeci Hafter yine sivilleri hedef aldı: 11 yaralı

    ’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı silahlı güçler, başkent ’un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus’ta sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin sivilleri yönellik bombardıman sonucunda 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.

    Darbeci Hafter yine sivilleri hedef aldı: 11 yaralı

    'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı silahlı güçler, başkent 'ta sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hafter milislerinin sivilleri yönellik bombardıman sonucunda 11 kişinin yaralandığı duyuruldu.

    Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un güneydoğusunda sivilleri hedef almaya devam ediyor. Libya'nın Birleşmiş Milletler () nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı güçler, başkent Trablus'un Arada, Souq Al Jum'aa ve Ain Zara bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Bombardımanlarda, 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırılarda 30 füze atıldığı ifade edildi.

    HAFTER'E BAĞLI GÜÇLER GERİ ÇEKİLİYOR
    Öte yandan Libya hükümet kuvvetlerinin, Halife Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi olan stratejik kent Tarhuna'ya yönelik geçtiğimiz cumartesi sabah saatlerinde başlattığı operasyon sürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hafter'e bağlı güçler Terhuna'den geri çekiliyor.

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