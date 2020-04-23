"ÇİN'DE VAKA SAYISI 55 BİN DEĞİL 232 BİN OLURDU"

Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Wuhan'da 20 Şubat'a dek topladığı veriler incelendi. Buna göre, hastalık tanımında yapılan ilk dört değişikliğin ardından, tespit edilen vakaların oranında büyük artış kaydedildi. Araştırmada, "Eğer hastalık tanımında yapılan beşinci değişiklik, yeterli bir test kapasitesi ile salgının başından bu yana geçerli olsaydı, teyit edilmiş vaka sayısının 55 bin 508 olduğu 20 Şubat 2020 tarihinde Çin'de, 232 bin vaka olurdu" denildi.

KORONA VİRÜSÜNÜN GÜN GÜN BELİRTİLERİ NELER?

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.