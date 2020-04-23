Hong Kong Üniversitesi'nin kamu sağlığı bölümünde yapılan bir araştırma, Çin'deki ilk koronavirüs dalgasında resmi açıklamaların dört katından fazla vaka olabileceği sonucuna vardı. Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Çin'in yaklaşık 55 bin vaka bildirdiği 20 Şubat tarihinde, ülkede esasında 232 binden fazla enfekte olmuş hasta vardı.
"ÇİN VİRÜSÜ TANIMLAYAMADIĞI İÇİN ENFEKTE OLANLARI SAPTAYAMADI" İDDİASI
ABD'nin Çin'i dünyadan bilgi saklamakla suçladığı bir dönemde yayımlanan araştırma, bu durumu Kovid-19 hastalığının tanımının salgın sırasında değişmesine bağlıyor. Araştırmacılar, salgının ilk safhalarında kullanılan Kovid-19 tanımının, virüse dair bilimsel verilerin artması ve laboratuvar kapasitesinin gelişmesiyle sonraki günlerde değiştiğini hatırlattı.
YEDİ GÜNCELLEME YAPILDI
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 15 Ocak-3 Mart tarihleri arasında Kovid-19'un hastanelerdeki vaka tanımı için yedi güncelleme yayımlamak zorunda kalmış, daha hafif semptomlar ile Wuhan ile teması olmayan kişilerin de potansiyel hasta kabul edilebileceğini belirtmişti.
"ÇİN'DE VAKA SAYISI 55 BİN DEĞİL 232 BİN OLURDU"
Araştırmada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Wuhan'da 20 Şubat'a dek topladığı veriler incelendi. Buna göre, hastalık tanımında yapılan ilk dört değişikliğin ardından, tespit edilen vakaların oranında büyük artış kaydedildi. Araştırmada, "Eğer hastalık tanımında yapılan beşinci değişiklik, yeterli bir test kapasitesi ile salgının başından bu yana geçerli olsaydı, teyit edilmiş vaka sayısının 55 bin 508 olduğu 20 Şubat 2020 tarihinde Çin'de, 232 bin vaka olurdu" denildi.
KORONA VİRÜSÜNÜN GÜN GÜN BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.
6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.
7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.