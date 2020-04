TRUMP'DAN TRUMP'DAN

EMRİ

çıkan Coronavirüs, ABD 'yi etkisi altına aldı. Can kayıpları her geçen gün çoğaldı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC) Direktörü Robert Redfield, ülkede vakaların ikinci dalgasının, ilkinden daha kötü olabileceği uyarısı yaptı. Virüsün gelecek kış ülkemizdeki saldırısının, şu anda yaşadığımızdan bizatihi çok daha zorlu olma ihtimali var" diyen Redfield, ABD'li yetkililere yönelik de uyarılarını dile getirdi.Yetkililere, gelecek kış Covid-19 ve grip salgınlarını aynı anda yaşama ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları çağrısı yapan Redfield, böyle bir durumun, ABD'nin sağlık hizmeti sistemine "akıl almaz bir yük" bindireceğini söyledi. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. 825 bin 183 kişide Covid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 45 bin 75 kişi hayatını kaybetti.ABD Başkanı Donald Trump , ABD donanmasına, Amerikan gemilerini taciz etmeleri halinde İran savaş gemilerini vurma emri verdi. Twitter'da, "ABD donanmasına, denizde bizim gemilerimizi taciz etmeleri halinde herhangi bir İran gambotu ya da gambotlarını imha etmesi ve vurması talimatı verdim." ifadesini kullandı.