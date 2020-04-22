ABD medyasına virüs bulaştı! Kendi ülkesindeki corona ölümlerini unutup Türkiye'ye iftira attı.
New York Times, İstanbul'da ölümlerin gizlendiği yalanını attı! Kendisi de inanmadı! "Kanıt yok" diye yazdı! CNN de ABD'yi es geçip Türkiye'yi karaladı!
Toplu mezarlarınıza, çaresizce ölen vatandaşlarınıza bakın!
HADİSLE MÜCADELE!
Coronavirüs'ün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 42 bine çıktı. Ülkede salgın ile mücadele kapsamında Hz. Muhammed'in hadisi reklam panolarında yayınlandı.
Çin'den çıkan Coronavirüs kabusu sürüyor. ABD'de bilanço artıyor. Ülkede hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte bin 953 artarak 42 bin 518'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 792 bin 938'e ulaştı. Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini Coronavirüs salgınına karşı kullanıldı.
New York Times, İstanbul'da ölümlerin gizlendiği yalanını attı! Kendisi de inanmadı! "Kanıt yok" diye yazdı! CNN de ABD'yi es geçip Türkiye'yi karaladı!
Toplu mezarlarınıza, çaresizce ölen vatandaşlarınıza bakın!
HADİSLE MÜCADELE!
Coronavirüs'ün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 42 bine çıktı. Ülkede salgın ile mücadele kapsamında Hz. Muhammed'in hadisi reklam panolarında yayınlandı.
Çin'den çıkan Coronavirüs kabusu sürüyor. ABD'de bilanço artıyor. Ülkede hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte bin 953 artarak 42 bin 518'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 792 bin 938'e ulaştı. Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili hadisine atıfta bulunarak, panoda Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadisini Coronavirüs salgınına karşı kullanıldı.