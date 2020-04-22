ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işini kaybeden Amerikalıların istihdamına öncelik vereceklerini, bu nedenle de ülkeye çalışmaya amacıyla gelen göçmenlerin kabulünü 60 gün süreyle askıya alacaklarını duyurdu.



Trump, Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.



YEŞİL KART'A İLK KEZ YASAK GELİYOR

Birçok Amerikalının Covid-19 ile mücadele döneminde işsiz kaldığını ve devlet olarak bu insanların işini koruma görevleri olduğunu belirten Trump, dün akşam Twitter üzerinden yaptığı "ABD'ye göçü askıya alacak bir kararname imzayacağım" paylaşımına da şu sözlerle açıklama getirdi:



"ABD'ye göçmen kabulünü geçici süreliğine durduran bir kararname imzalayacağım. Göçmen kabulünü durdurarak, istihdamda Amerikalılara öncelik vermiş olacağız. Amerikan ekonomisi tekrar faaliyete geçtiğinde bu önemli bir konu olacak. Amerikalı çalışanların yerine göçmenleri yerleştirmek yanlış olur. Bu durum, 60 gün sürecek. Daha sonra yeniden değerlendirme yapacağız ve o dönemin ekonomik şartlarına bağlı olarak, gerekirse bu süreyi uzatacağız. Bu kararnamenin kapsamında sadece ABD'ye yerleşmeyi planlayan kişiler, başka bir deyişle Green Card (Yeşil Kart) sahibi olanlar olacak."



Yeşil Kart'la ilgili kararnameyi bugün imzalayacağını belirten Trump, ABD'ye belirli dönemler için gelen işçilerin bu durumdan etkilenmeyeceğini söyledi. Tarım sektöründe çalışmak için ABD'ye geçici olarak gelen göçmenler muaf tutuldu. Ayrıca ABD'de "H-1B-Vizesi" ile kalan 85 bin üst düzey eğitimli uzman da Trump'ın kararnamesinin dışında tutuldu.



ABD 1918'de İspanyol Gribi'nin olduğu dönemde Yeşil Kart'la ülkeye 110 bin göçmen kabul etmişti. İkinci Dünya Savaşı'nda da Yeşil Kart uygulamasını kaldırmayan ABD, bu dönemde de 117 bin göçmen almıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, hangi durumda ABD'nin tekrar göçmen kabulüne başlayacağına ilişkin detay vermekten kaçındı.



TRUMP KENDİNE DÜŞMAN ARIYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip corona virüsü hafife alması ve gerekli önlemleri zamanında almadığı eleştirilerinden kurtulmak için "düşmanlar yarattığı" iddia ediliyor. Trump virüsle ilgili kendine yönelik eleştirilerden kaçınmak için önce Çin'i suçladı. Daha sonra Demokrat Parti'yi yardımları engellemekle suçlayan Trump, Demokratlar'ın yönetiminde olan eyalet valilerini corona virüsün yayılmasından sorumlu tuttu. Milyonlarca insanın işsiz kaldığı ülkede, Trump eleştirilerden kaçmak için bu kez göçmenleri hedef tahtasına oturttu. Yeşil Kartı'ı ilk aşamada 60 gün uygulamayacağını belirten Trump'ın kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde stratejisini göçmenler üzerine kuracağı ifade ediliyor.

ABD YEŞİL KART'I KİME VERİYOR?

ABD'nin göçmenleri kabul ettiği Yeşil Kart uygulamasıyla normal şartlarda ülkeye her yıl 1 milyon insan kabul ediliyor. Yeşil Kart'le geçtiğimiz yıl da ABD'ye 1 milyon göçmen alındı. Yeşil Kart uygulamasından faydalananların yüzde 70'nin ABD'de yakın bir akrabası bulunuyor. ABD Yeşil Kart'la ülkeye yasal yollardan giriş yapmayı sağlıyor. Yardım yapmıyor ancak çalışma izni veriyor.