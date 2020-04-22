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    • Dünya
    • 22.04.2020 14:47
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    • 22.04.2020 14:47
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    Son dakika: ’da son 24 saatte virüsten 264 ölüm

    Son dakika haberi... ’da virüs (Covid-19) nedeniyle 264 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede salgın nedeniyle toplam can kaybı 6 bin 262’ye çıktı.

    Belçika’da can kaybı yükseliyor!

    Ülkede son 24 saatte 264 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede toplam can kaybı 6 bin 262'ye yükseldi. Ülke genelinde virüs tespit edilen vaka sayısının ise 41 bin 889'a ulaştığı belirtildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 264 ölüm
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