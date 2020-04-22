Financial Times gazetesinin haberinde, Kovid-19 salgını sırasında ülkede 17 bin 337 olan resmi sayının 2 katından fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunuldu.

Tahminin, Ulusal İstatistik Kurumunun (ONS) verilerine dayandığı kaydedilen haberde, 3-10 Nisan haftasında bu sene 18 bin 516 kişinin öldüğü, oysa bu döneme ilişkin son 5 yılın ortalamasının ise 10 bin 520 olduğu belirtildi.





Bu veriler dikkate alınarak yapılan hesaplamaya yer verilen haberde, "21 Nisan'a kadar İngiltere'deki (Kovid-19 kaynaklı) ölümler, ihtiyatlı bir tahminle 41 bin 102'dir." ifadesi kullanıldı.





İngiltere'de günlük olarak açıklanan verilerde sadece hastanedeki ölümler esas alınıyor ancak huzurevi işletmecileri, bu yerlerdeki ölümlerin 7 bin 500'ü bulmuş olabileceğini söylüyor. Ayrıca kendi evlerinde ölenler de toplam rakama dahil edilmiyor.