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    • Dünya
    • 22.04.2020 16:23
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    • 22.04.2020 16:51
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    'tan korkunç iddia: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 'de 41 binden fazla olabilir

    haberi... , 'de yeni tip virüs (Kovid-19) nedeniyle şimdiye kadar 41 binden fazla kişinin ölmüş olabileceğini iddia etti.

    Korkunç iddia: 41 binden fazla olabilir

    gazetesinin haberinde, Kovid-19 salgını sırasında ülkede 17 bin 337 olan resmi sayının 2 katından fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmininde bulunuldu.

    Tahminin, Ulusal İstatistik Kurumunun (ONS) verilerine dayandığı kaydedilen haberde, 3-10 Nisan haftasında bu sene 18 bin 516 kişinin öldüğü, oysa bu döneme ilişkin son 5 yılın ortalamasının ise 10 bin 520 olduğu belirtildi.

    Bu veriler dikkate alınarak yapılan hesaplamaya yer verilen haberde, "21 Nisan'a kadar 'deki (Kovid-19 kaynaklı) ölümler, ihtiyatlı bir tahminle 41 bin 102'dir." ifadesi kullanıldı.

    İngiltere'de günlük olarak açıklanan verilerde sadece hastanedeki ölümler esas alınıyor ancak huzurevi işletmecileri, bu yerlerdeki ölümlerin 7 bin 500'ü bulmuş olabileceğini söylüyor. Ayrıca kendi evlerinde ölenler de toplam rakama dahil edilmiyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Financial Times'tan korkunç iddia: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı İngiltere'de 41 binden fazla olabilir
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