145 metrekarelik bu katta ailenin oturduğu masanın iki yanında birer metre arayla konulmuş masalarda da iki aile yemek yiyordu.

Hastalığı yaydığı düşünülen kişi o akşam yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. 5 Şubat'a kadar üç masadan dokuz kişi daha hastalığa yakalandı.

53 DAKİKA YAN YANA OTURDULAR

Bu üç aileden birinin üyeleri hasta kişinin oturduğu masanın yakınında 53, diğeri de 73 dakika geçirdi.