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    • Dünya
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    • 22.04.2020 22:06
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    23 Nisan öncesi Türk bayrağı "Dünyanın en güzel bayrağı" anketinde lider

    İspanyol spor gazetesi Marca'nın nde başlattığı "Dünyanın en güzel bayrağı" anketinde , 4. günde 335 bin 800 oyla zirvede bulunuyor.

    Türk bayrağı Dünyanın en güzel bayrağı anketinde lider
    İspanyol spor gazetesi Marca'nın nde başlattığı "Dünyanın en güzel bayrağı" anketinde , 4. günde 335 bin 800 oyla zirvede bulunuyor.


    335 BİN 800 OYLA TÜRK BAYRAĞI BİRİNCİ
    'da günlük olarak yayımlanan spor gazetesi Marca, sitesi üzerinden geçtiğimiz 17 Nisan'da "Dünyanın en güzel bayrağı" temalı anket başlattı. "Kalbinizle değil, aklınızla oy kullanmaya çalışın. Sonuç ne olacak?" ifadeleriyle başlatılan ankette 42 ülke yer alırken, Türk bayrağı 335 bin 800 oyla 1. sırada yerini koruyor.



    İnternet üzerinden yapılan ankette İspanya 51 bin 900 oy ile 2., ABD 12 bin 600 oyla 3., 10 bin 400 oyla 4. ve ise 8 bin 200 oyla 5. sırada yer alıyor. Ankette ilk 10'da yer alan diğer ülkeler ise sırasıyla , , Uruguay, ve Kenya olarak sıralandı. Anketin son sırasında bin 100 oy ile Polonya bayrağı bulunuyor.

    Kullanıcıların büyük çoğunluğunun Türk Bayrağına oy verdiği görüldü.
    Haberler Dünya 23 Nisan öncesi Türk bayrağı "Dünyanın en güzel bayrağı" anketinde lider
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