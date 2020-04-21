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    • 21.04.2020 23:57
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    Son dakika: ve Fas'ta salgını kaynaklı can kayıpları arttı

    Yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 'da 14, Fas'ta 1 kişi daha hayatını kaybetti. Böylelikle koronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 264'e Fas'ta 145'e yükseldi.

    Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

    Yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 'da 14, Fas'ta 1 kişi daha hayatını kaybetti.

    Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 14 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 264'e yükseldiği aktarıldı.

    Ülkede son olarak 157 kişide virüs tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, buna göre toplam vaka sayısının 3 bin 490 olduğu belirtildi.

    Açıklamada, şu ana kadar 870 kişinin hastalıktan kurtulduğu kaydedildi.

    FAS'TA 1 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ
    Fas bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi ise yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ülkedeki can kaybının 145'e yükseldiğini belirtti.

    Ülke genelinde 163 kişinin daha enfekte olduğunu aktaran Elyubi, toplam vaka sayısının 3 bin 209'a ulaştığını ifade etti.

    Elyubi, ayrıca 43 hastanın daha iyileşmesiyle şu ana kadar ülkede 393 kişinin hastalıktan kurtulduğuna dikkati çekti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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