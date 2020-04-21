"30 MUTASYONUN 19'U DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"

Bilim insanları, yaşları 4 ay ile 71 arasında değişen bir grup Covid-19 hastasını inceledi ve 19'u daha önce hiç görülmemiş 30 mutasyonu ortaya çıkardı. Buna göre, bazı mutasyonlar virüsün vücuttaki hücreleri istila etme yeteneğini arttırırken, diğerleri hastalığın hücreleri öldürmesine ve daha hızlı çoğalmasına yardımcı oldu.

South China Morning Post'un haberinde, en ölümcül mutasyonların Avrupa'ya yayılmış olanlara, daha zayıf mutasyonların ise Washington Eyaleti gibi ABD'nin bazı bölgelerinde dolaşanlara benzediği belirtildi. Öte yandan çalışmanın yazarları, bulgularının, -sadece 11 hastaya dayalı olarak - mutasyonun hastalığın şiddetini etkileyebileceğini ilk gösteren kişiler olduğunu belitti.