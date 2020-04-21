KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

ABD istihbaratında görevli bir kaynak, CNN'e açıklamalarda bulunarak Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun çok ağır olduğunu söyledi. İsmini açıklamayan bir diğer ABD'li yetkili ise Kim'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ama durumunun ağır olup olmamasıyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Bir başka Amerikalı yetkili ise, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ancak şiddetinin bilinmediğini ifade etti.

Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken, Güney Kore merkezli 'Daily NK' adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı sigara içme, obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazdı.