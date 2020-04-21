Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Wuhan'daki bir biyoloji laboratuvarından sızdığına ilişkin iddialarla ilgili açıklama yaptı.
DSÖ'den yapılan açıklamada, elde edilen bütün kanıtların koronavirüsün hayvan kökenli olduğunu gösterdiği belirtildi. Açıklamada virüsün laboratuvarda üretildiğine veya değiştirildiğine ilişkin bir kanıt bulunmadığı ifade edildi.
VİROLOJİ LABORATUVARINDAN ÜRETİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Uzun bir süredir komplo teorilerine konu olan bu iddia, önceki gün Washington Post gazetesinin yayımladığı bir haberle yeniden gündeme taşındı.
Gazete, Vuhan Viroloji Enstitüsü laboratuvarını ziyaret eden iki elçilik görevlisinin Ocak 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nı laboratuvarın güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu ve burada yapılan çalışmaların SARS benzeri bir salgının başlamasına neden olabileceği konusunda uyardığını yazdı.
BBC'de yer alan habere göre, ABD'nin teknolojik ve mali desteğiyle kurulduğu belirtilen laboratuvarın internet sitesinin geçen hafta Amerikalı yetkililerin ziyaretiyle ilgili haberi kaldırdığı belirtiliyor.
Sitede, laboratuvarda çalışan ve virüsün ilk görüldüğü kişi olduğu öne sürülen yeni mezun bir öğrencinin de profilini kaldırdığı söyleniyor.
Laboratuvar, salgının çıkış noktası olduğuna inanılan vahşi hayvanların da satıldığı balık pazarına birkaç kilometre mesafede.