Kim Jong Un kimdir? Kuzey Kore diktatörü Kim Jong Un öldü iddiaları dünyanın gündeminde. Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong Un'un hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat edildiği açıklandı. Amerika İstihbaratında görev yapan bir kaynak, ülkede haber yapan CNN adlı kanala açıklamada bulundu ve Kim Jong Un'un durumunun ağır olduğunu, ameliyat edildiğini söyledi. Diktatöryal politikaları ve ülkesi Kuzey Kore'yi tüm dünyadan izole etmesiyle bilinen Kim Jong Un, dünya basınında yer alan haberlere göre de ölmüş durumda! Peki Kim Jong Un öldü mü? Kim Jong Un kimdir? Kim Jong-un doğum tarihi tahminen 8 Ocak 1984 ya da 5 Temmuz 1984 olarak arşivlerde yer almaktadır.
KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?
ABD istihbaratında görevli bir kaynak, CNN'e açıklamalarda bulunarak Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun çok ağır olduğunu söyledi. İsmini açıklamayan bir diğer ABD'li yetkili ise Kim'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ama durumunun ağır olup olmamasıyla ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.
Bir başka Amerikalı yetkili ise, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ancak şiddetinin bilinmediğini ifade etti.
Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken, Güney Kore merkezli 'Daily NK' adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı sigara içme, obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazdı.
KİM JONG UN KİMDİR?
Kim Jong-un doğum tarihi tahminen 8 Ocak 1984 ya da 5 Temmuz 1984 olarak arşivlerde yer almaktadır. Kuzey Kore Lideri Kim Jong-il'in en küçük oğlu ve Kore İşçi Partisi Birinci Sekreteri. Kim Cong-İl'in 17 Aralık 2011 tarihinde ölmesi sonrasında Kuzey Kore Devlet Başkanlığı görevine getirildi.
Kuzey Kore devlet televizyonu ölen Kim Jong-İl'in yerine 20'li yaşlardaki oğlu Kim Jong-Un'un geleceğini "Büyük Halef" sözcükleriyle kamuoyuna duyurmuştur. Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il Sung'un 1994 yılında ölmesinden sonra iktidara gelen Kim Jong-İl sağlık sorunları nedeniyle Eylül 2010'da en genç oğlu Kim Jong-un'u halefi olarak seçmiştir.
30 Aralık 2011'de Kore İşçi Partisi Politbürosu resmen Kore Halk Ordusu Yüksek Komutanlığına Kim Jong-un'u atamıştır. 18 Temmuz 2012 tarihinde Kuzey Kore Halk Ordusunda mareşal rütbesine terfi etti. Kim Cong un, Dünyanın en genç devlet başkanıdır.
Ağustos 2015'te Endonezya merkezli Sukarno Eğitim Vakfı tarafından barış ödülü verildi.
Japon gazetelerinde yayınlanan haberlere göre İsviçre'de Bern yakınlarında okula gitti. İlk raporlarda 1993 yılına kadar "Chol-pak" ya da 1998 yılına kadar "Pak-kol" ismi altında Bern yakınlarında Gümligen'de en özel İngilizce "International School"a gitti. Utangaç, sınıf arkadaşları ile birlikte iyi ilişkileri olan ve bir basketbol hayranı iyi bir öğrenci olarak nitelendirildi.
Nisan 2012'de Kim Jong-un düşünülenden daha önce 1991 ya da 1992 yılından bu yana İsviçre'de yaşamış olduğunu gösteren belgeler yayınlandı. En büyük kardeşi olan Kim Jong-nam'ın Mayıs 2001'de sahte pasaport kullanarak yanında 2 kadın ve 1 çocuk ile Japonya'daki Disneyland'e ziyaret etmek istemesinin başarısızlıkla sonuçlanması ve babasının gözünden düşmesi ile yeni varis olarak seçilmiştir.