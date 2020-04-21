Dünya Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in corona virüsü yenmesini konuşuyor. Ancak bu kez hastalığı yenme hikayesi diğerlerinden biraz farklı ve uzmanları bile şaşkına uğrattı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 170 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'da, corona virüslü hastaları tedavi eden Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in büyük değişime uğradığına ilişkin haber geldi.
Sözkonusu iki doktorun 18 Ocak'ta corona virüse yakalandığı ve iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği belirtildi. Kardiyolog Dr. Yi Fan ve Ürolog Dr. Hu Weifeng'in daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi.
Şaşkına dönen Çinli uzmanlar iki doktordaki ten rengi değişimini virüsün karaciğere hasar vermesine bağlıyor. Virüse yakalanan ve daha sonra tedavi edilen Dr. Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına anlattı.
Dr. Hu Weifeng yaptığı açıklamada, "Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum" ifadelerini kullandı.
Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi.
Karaciğerlerinde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolduğunu ifade etti. Bu sebeple, ten renginde değişmenin gözlemlendiği belirtildi. Ürolog Dr. Li Shusheng da doktorların ten renginin zamanla normale dönmesinin beklendiğini ekledi.