



Çin'de çıkan Coronavirüs, ABD'yi etkisi altına aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565'e yükselirken, ülkede toplam Coronavirüs vaka sayısı 764 bin 265'e ulaştı. Salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Ölen kişilerin sayısı ise 18 bin 298'e yükseldi. New York valisi Andrew Cuomo bir basın toplantısında tepe noktasını aşmış olabileceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın salgın önlemlerinin kaldırılması için eyaletlere sunduğu 3 aşamalı plana tepki gösterdi.