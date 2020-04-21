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    • Dünya
    • 21.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs, 'yi etkisi altına altındı! ’ta durum gün geçtikçe kötüleşiyor...

    'de çıkan Coronavirüs, 'yi etkisi altına aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565'e yükselirken, ülkede toplam Coronavirüs vaka sayısı 764 bin 265'e ulaştı. ’ta durum gün geçtikçe kötüleşiyor...



    Çin'de     çıkan Coronavirüs, ABD'yi etkisi altına aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 565'e yükselirken, ülkede toplam Coronavirüs vaka sayısı 764 bin 265'e ulaştı. Salgınından en fazla etkilenen eyalet olan New York'ta ise durum gün geçtikçe kötüleşiyor. Ölen kişilerin sayısı ise 18 bin 298'e yükseldi. New York valisi Andrew Cuomo bir basın toplantısında tepe noktasını aşmış olabileceklerini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın salgın önlemlerinin kaldırılması için eyaletlere sunduğu 3 aşamalı plana tepki gösterdi.



    AKBABALAR ÜŞÜŞTÜ
    New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi. Ceset kokusuna gelen akbaba sürüleri Empire State, Özgürlük Heykeli, Times meydanı gibi şehrin sembolleri etrafında uçtu.



    ABD Başkanı Donald Trump'ın salgın önlemlerinin kaldırılması için sunduğu 3 aşamalı plan tepki çekti.



    HALK ÇATIDA     SOSYALEŞİYOR
    New York'ta evde karantinada olan halk, çareyi çatıya çıkmakta buldu. Karantinayı eğlenceye çeviren yüzlerce kişi sosyal hayatı çatıda yaşıyor.



    EVDE KAL     PROTESTOSU
    ABD'de bazı eyaletlerde Coronavirüs salgınıyla mücadele için getirilen kısıtlamaların kaldırılması için "evde kal" talimatlarına rağmen protesto gösterileri düzenlendi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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