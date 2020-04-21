Çin, Coronavirüs salgınını kasten yaydığı iddialarıyla eleştiri oklarının hedefine yerleşti. Bir hamle de Almanya'dan geldi. Pekin yönetimine, virüs nedeniyle meydana gelen finansal kayıplar nedeniyle 130 milyar euro'luk fatura kesti. Faturada, turizmden gelir kaybı olarak 27 milyar euro, Alman film endüstrisinin gelir kaybı olarak 7.2 milyar euro ve Alman havayolları şirketi Lufthansa'nın gelir kaybı olarak da 50 milyar euro yer aldı. Faturanın kesilme nedenin Çin'in 'küresel salgından sorumlu' olması olduğu belirtildi.