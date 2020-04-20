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    • Dünya
    • 20.04.2020 15:15
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    • 20.04.2020 15:38
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    Trump tehdit etmişti! 'den 'ye yanıtı

    Başkanı Donald Trump'ın salgınından sorumlu tuttuğu yönetimi, Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, "Suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

    Trump tehdit etmişti! Çin'den ABD'ye koronavirüs yanıtı

    Dünyayı etkisi altına alan salgının başladığı 'den açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, salgınla ilgili Pekin yönetimini eleştiren 'ye mesajı göndererek "ABD, Çin'in değil koronavirüsün (Covid-19) düşman olduğunu anlaması gerekiyor. ABD'nin suçlamalarını kabul etmiyoruz" dedi.

    TRUMP'TAN ÇİN'E TEHDİT
    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgınında Çin'in kasıtlı olarak sorumlu olduğunun tespit edilmesi halinde bunun sonuçları olmalıdır değerlendirmesinde bulunmuştu. Virüsün çıkış ve yayılım nedeni ile ilgili soruşturmalarını sürdürdüklerini belirten ABD Başkanı, aynı şekilde Çin'in de bir soruşturma yürüttüğünü ve bunun sonuçlarını görmeyi dilediğini belirtti. Trump yönetimi daha önce, koronavirüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'in Vuhan kentinde, bir laboratuvarda yarasalar üzerinde yapılan araştırmalarda kaza sonucu yayıldığına ilişkin iddiaları göz ardı etmediklerini açıklamıştı.

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