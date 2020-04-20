Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
Paylaşılan videoda ise askeri araçlardan inen askerlerin ateşinin ölçüldüğü, araçların olduğu ve askerin nöbet tuttuğu alanların dezenfekte edildiği görüldü.
Paylaşılan videoda ise askeri araçlardan inen askerlerin ateşinin ölçüldüğü, araçların olduğu ve askerin nöbet tuttuğu alanların dezenfekte edildiği görüldü.
Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde #COVID19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir.#MSB #TSK pic.twitter.com/bxpLz04fwy— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 20, 2020