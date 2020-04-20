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    • Dünya
    • 20.04.2020 11:59
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    • 20.04.2020 11:59
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    Son dakika: MSB'den flaş virüs paylaşımı: Harekat bölgesinde salgına karşı gerekli tedbirler alınıyor

    Son dakika haberi... Milli 'nca Harekatı bölgesindeki birliklerde, virüs salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı.

    Bakanlık görüntüleri paylaştı! Koronavirüs...
    Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı bölgesindeki birliklerimizde COVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirler alınıyor. COVID-19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.

    Paylaşılan videoda ise askeri araçlardan inen askerlerin ateşinin ölçüldüğü, araçların olduğu ve askerin nöbet tuttuğu alanların dezenfekte edildiği görüldü.


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