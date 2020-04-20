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    • 20.04.2020 09:00
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    Son dakika: 'deki 80 Kıbrıslı Türk, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

    Son dakika haberi... Kuzey Cumhuriyeti () Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 'de yaşayan 80 Kıbrıslı Türk’ün yeni tip virüs (Kovid-19) sebebiyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

    İngiltere'den acı haber! 80 Türk...

    Özersay, 'de virüs nedeniyle yaşamını kaybeden Kıbrıslı Türklere ilişkin Facebook'tan bir paylaşımda bulundu.

    Salgın nedeniyle halkının önemli kayıplar verdiğini kaydeden Özersay, "Bugün Londra Temsilciliğimizden aldığım resmi rakamlara göre salgın sonucu Birleşik Krallık'ta bugüne kadar 80 vatandaşımızı kaybettik. Aralarında İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere önemli katkıları olmuş isimlerin de yer aldığı onca güzel insan..." ifadelerini kullandı.

    Özersay, hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine ise sabır diledi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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