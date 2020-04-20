Ayrıca, hiç belirti göstermeyen hastaların da söz konusu odalarda izole edilebileceğini belirten Nishimura, an itibariyle 6 bin oda için otellerle sözleşme imzalandığı bilgisini paylaştı. Hastanelerde baş gösteren koruyucu ekipman yetersizliğine de değinen Nishimura, şirketlerden temin edilen 120 bin maskenin sağlık personeline ulaştırılacağını bildirdi.