İsrail'in Tel Aviv kentindeki Rabin Meydanı'nda toplanan göstericiler, tüm dünyanı etkisi altına alan ve 165 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle aralarında 2 metre sosyal mesafe bıraktı. Protestoya 5 binden fazla kişinin katıldığı ifade edildi.