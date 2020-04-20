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    • Dünya
    • 20.04.2020 14:40
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    • 20.04.2020 14:43
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    'den şoke eden görüntü! Cami otoparkını morg yaptılar!

    İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde bir hayvan pazarından ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip en çok Avrupa ülkelerini etkiledi. Damlacıklar yoluyla bulaşan yeni tip koronavirüs nedenşyle 'de ölenlerin sayısı dün 596 artarak 16 bin 60'a yükseldi. İngiltere'den gelen son dakika görüntüleri ise dünyayı şoke etti. Sağlık sisteminin yerle bir olduğu ülkede Birmingham kentindeki caminin otoparkı morg olarak kullanılmaya başlandı.

    İngiltere'de hükümete yakın bir kaynak, ölü sayısının artma ihtimaline karşın toplamda 30 bin kişilik morglar yapılabileceğini açıklamıştı. Bu dikkat çeken kareler ise İngiltere'nin Birmingham kentinden geldi...

    İngiltere'nin Birmingham kentinde bir cami otoparkına kurulan geçici morgun içinde düzinelerce tabut diziliyor. Kimse ne zaman kullanılacağını bile bilmiyor. Ancak bu adım şimdiden, ölü sayısının artacağına dair üzücü bir işaret olarak algılanıyor.

    Covid-19 nedeniyle ölümlerin artması nedeniyle Central Heathia Camii'nin otoparkına kurulan, 150 kapasiteli bu geçici morg öncelikle ülkede koronavirüs nedeniyle ölen Müslümanlar için kurulsa da tüm inançlara açık. Ancak yetkililer kimsenin hiçbir zaman buraya ihtiyaç duymamasını umuyor...

    Yetkililer bu işlemlerin tamamen caminin kendi finansmanı ile finanse edildiğini ve bu zor zamanlarda moralin "beklendiği gibi" olduğunu söylüyor. Ayrıca her gün en az dört ila beş cenaze töreni düzenlediklerini söylüyorlar...

    Yetkililer kurulan geçici morg ile Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) üzerindeki yükü kaldırmayı amaçlıyor.

    VAKA SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR
    Günlük ölü sayısının 500'ün altına henüz inmediği İngiltere'de hükümet ve yetkililerin, ülkede belirlenen bölgelerde geçici morg kurması da bekleniyor.

    BAŞBAKAN BORIS JOHNSON KORONAVİRÜSE YAKALANMIŞTI
    Ülkede pek çok önemli isim de koronavirüse yakalanmıştı.

    İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.

    Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı. Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.
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