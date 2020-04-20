



Çin'de çıkan Coronavirüs, ABD'yi vurdu. Salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Toplam vaka sayısı 734 bin 969'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 15'e ulaştı. Ülke sağlık sistemi de aksamaya başladı. Yoğum bakım ünitelerinde Coronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde de beklenmedik bir artış kaydedildi. Doktorların Covid-19 hastalarının çoğunda böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğu belirtilirken, diyaliz makinelerine de ihtiyacın arttığı ifade edildi. Sağlık görevlilerinin, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda "ölüm kalım hesabı" yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.



