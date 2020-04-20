Çin'de çıkan Coronavirüs, ABD'yi vurdu. Salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor. Toplam vaka sayısı 734 bin 969'a yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 39 bin 15'e ulaştı. Ülke sağlık sistemi de aksamaya başladı. Yoğum bakım ünitelerinde Coronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliğinde de beklenmedik bir artış kaydedildi. Doktorların Covid-19 hastalarının çoğunda böbrek yetmezliğiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunduğu belirtilirken, diyaliz makinelerine de ihtiyacın arttığı ifade edildi. Sağlık görevlilerinin, sınırlı sayıdaki diyaliz makinelerinin hangi hasta için kullanılması konusunda "ölüm kalım hesabı" yapmak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.
CORONAVİRÜS'E KARŞI KUR'AN-I KERIM
Coronavırüs salgınından en çok ülkelerin başında gelen İtalyan'ın Carpi kentinde "Salgına karşı birlikte dua ediyoruz" etkinliği düzenlendi. Katolik, Ortadoks, Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı dua töreninde İmam Selmi Coronavirüs'e karşı Kur'an-ı Kerim okudu.
PLAZMA BAĞIŞI! 1 SAAT SÜRÜYOR
Sağlık Bakanlığı, immün plazma tedavisi hakkında bilinmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirme notu paylaştı. "Plazma bağışı nasıl alınır?" bölümünde ise, şu ifadelere yer verildi: "Bağışçı adayı tıpkı kan bağışında olduğu gibi form doldurur ve muayene edilir. Bağışçıdan kan alınarak laboratuvar testleri uygulanır. Hastanın ihtiyacı olan kan bileşenleri alınır. 45-60 dakika süren bir işlemdir."
DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMAYACAK
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, Coronavirüs salgını nedeniyle 94'üncü yaş günü kutlamalarını iptal etti. Bu tarihi karar kapsamında geleneksel olarak Londra'nın farklı noktalarında organize edilen top atışları da bu yıl yapılmayacak.
COVID-19'A KAYITSIZ KALDI
İngiltere'de hükümet, yeni tip Coronavirüs'ün (Covid-19) ülke üzerindeki etkisinin azaltılmasını sağlayacak "bir dizi fırsatı kaçırmak" ve "virüse kayıtsız kalmakla" suçlandı. Başbakan Boris Johnson, hedef tahtasına oturtuldu.