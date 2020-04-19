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    • 19.04.2020 23:25
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    Son dakika: 'da bir güvenlik görevlisi darbeci Hafter milislerinin saldırısında hayatını kaybetti

    Son dakika haberi! 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırısı sonucu, () tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () bağlı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

    Hafter'den alçak saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

    'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırısı sonucu, () tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne () bağlı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

    Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Emin el-Haşimi, yaptığı açıklamada, "Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Bevvabe el-Cibs bölgesine yönelik füzeli saldırısı sonucunda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 2'si yaralandı." dedi.

    Haşimi, ayrıca saldırının gerçekleştiği yerin yakınlarındaki binada yaşayan bir ailenin güvenlik nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.

    Hafter'in bu saldırısı, Libya'da hükümet güçlerinin, Terhune'yi geri almak için dün başlattığı operasyonun ardından gerçekleşti.

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