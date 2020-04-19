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    • 20.04.2020 00:42
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    Son dakika: 'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 115 kişi öldü

    Son dakika haberine göre, ülkesi 'da, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti. Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

    Brezilya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı yükseliyor

    ülkesi 'da, yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 115 artışla 2462'ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 55 artarak 38 bin 654'e yükseldi.

    Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.

    Bölgede, ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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