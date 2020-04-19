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    • 20.04.2020 00:15
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    Son dakika: 'da 8 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.

    Almanya'da 8 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

    'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.

    Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

    Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.

    Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.


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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya'da 8 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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