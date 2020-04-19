Tüm dünyaya yayılan Coronavirüs, insanlığın kabusu haline geldi. Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip Coronavirüs'ün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini iddia etti.
Montagnier, Covid-19'un hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti. "Covid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri Coronavirüs hakkında uzmanlaştı" değerlendirmesinde bulunan doktor, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.
Sözlerine şöyle devam etti: "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum."