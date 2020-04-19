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    • Dünya
    • 19.04.2020 Gazete
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    , Coronavirüs’ün ’de bir laboratuvarda üretildiğini iddia etti

    Nobel ödüllü Fransız doktor , Coronavirüs’ün ’de bir laboratuvarda üretildiğini iddia etti. çıktığına inanmadığını belirtti.



    Tüm     dünyaya yayılan Coronavirüs, insanlığın kabusu haline geldi. Nobel Tıp Ödülü'nü 2008'de alan Fransız doktor Luc Montagnier, yeni tip Coronavirüs'ün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvarda üretildiğini iddia etti.



    Montagnier, Covid-19'un hayvan pazarından ortaya çıktığına inanmadığını belirtti. "Covid-19, Vuhan'daki laboratuvardan üretildi. Bu laboratuvar, 2000'li yıllardan beri Coronavirüs hakkında uzmanlaştı" değerlendirmesinde bulunan doktor, bu konuyu iyi araştırdığını vurguladı.



    Sözlerine şöyle devam etti: "Bu virüs, doğal yollarla ortaya çıkmadı, bu tam profesyonel bir iş. Bunun hangi amaçla yapıldığını bilmiyorum."
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