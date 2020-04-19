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    • Dünya
    • 19.04.2020 12:28
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    • 19.04.2020 12:33
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    'da belediye başkanı e karşı Kur’an-ı Kerim okuttu

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve her geçen gün dünyaya yayılan yeni tip şu ana kadar 160 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri de oldu. İtalyan belediye başkanı koronavirüse karşı Kur’an-ı Kerim okuttu. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok ülkelerin başında gelen İtalyan’ın Carpi kentinde “Salgına karşı birlikte dua ediyoruz”  etkinliği düzenlendi. Katolik, Ortadoks,  Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatlerinin katıldığı dua töreninde  koronavirüse karşı suresini okuyarak, dua etti.

    İtalya'da belediye başkanı Kur’an-ı Kerim okuttu

    salgınının en çok etkilediği 'da salgından kurtulmak ve halkın moralini yükseltmek i her dini temsil eden din adamları bir araya geldi. İtalya'nın Carpi kentinde gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Bellelli'de hazır bulundu. Salgına karşı bir araya gelen din adamları kentin şehitler meydanı olan olarak bilinen Martiri Meydanı'nda dua etti.

    KORKUNÇ VİRÜSE KARŞI HEP BİRLİKTE DUA EDİYORUZ
    Belediye Başkanı Alberto Bellelli, "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz" dedi.

    VİRÜSÜN SON BULMASI İÇİN AL İMRAN SURESİ OKUDU
    Virüsün kurbanlarını hatırlamak ve salgının en kısa zamanda durmasını temenni etmek için Carpi kenti Martiri Meydan'nın bulunan Saat Kulesi önündeki etkinlikte imam Mourad Selmi Kuran-ı Kerim'den suresini okuyarak, salgının son bulması için dua etti. "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz' dedi.

    Haberler Dünya İtalya'da belediye başkanı koronavirüse karşı Kur’an-ı Kerim okuttu
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