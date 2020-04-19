BAŞBAKANLIK: "JOHNSON, ÇOK ZORLU DÖNEMDE LİDERLİK YAPTI"

Habere ilişkin Başbakanlıktan yapılan açıklamada, herkesin tedavi almasını temin etmek için Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) gerek duyduğu tüm desteğin sağlandığı, işletmeler ve çalışanlara güvenceler verildiği belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Johnson'ın da "bu çok zorlu dönemde" liderlik ederek, salgınla mücadelenin dümeninde yer aldığı kaydedildi.

Covid-19 nedeniyle 15 binden fazla kişinin öldüğü İngiltere'de, hükümete yönelik eleştiriler giderek artıyor.