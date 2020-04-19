Aralık değil Eylül!

Tüm dünya korona virüs salgınına karşı mücadele etmeye devam ederken İngiltere'de yapılan bir araştırma yapılan bir araştırmada yüzyılın iddiası ortaya atıldı. İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada, dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs salgınının geçtiğimiz Aralık ayında değil Eylül ayında başladığı belirtildi. Araştırmayı yöneten Peter Forster yaptığı açıklamada, "Virüs, yarasa veya başka bir hayvan ya da insanların içinde onları hasta etmeden aylarca yaşamış, bu dönemde insanları hasta edecek şekilde mutasyon geçirmiş olabilir" dedi. Forster, bir süre hastalık yaymayan virüsün mutasyonunu tamamladıktan sonra 13 Eylül ile 7 Aralık arasında insanları hasta etmeye başladığını öne sürdü.