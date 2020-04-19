Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 19.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    Aralık değil Eylül!

    ’deki , Coronavirüs salgının ’in bahsettiği gibi 2019 yılının Aralık ayında değil Eylül ayında başladığını iddia etti.

    Aralık değil Eylül!
    Tüm dünya korona virüs salgınına karşı mücadele etmeye devam ederken 'de yapılan bir araştırma yapılan bir araştırmada yüzyılın iddiası ortaya atıldı. İngiltere'deki 'nde yapılan bir araştırmada, dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs salgınının geçtiğimiz Aralık ayında değil Eylül ayında başladığı belirtildi. Araştırmayı yöneten Peter Forster yaptığı açıklamada, "Virüs, yarasa veya başka bir hayvan ya da insanların ide onları hasta etmeden aylarca yaşamış, bu dönemde insanları hasta edecek şekilde mutasyon geçirmiş olabilir" dedi. Forster, bir süre hastalık yaymayan virüsün mutasyonunu tamamladıktan sonra 13 Eylül ile 7 Aralık arasında insanları hasta etmeye başladığını öne sürdü.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    Haberler Dünya Aralık değil Eylül!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri