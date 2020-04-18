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    • 18.04.2020 09:56
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    Son dakika: virüsün sıfır noktası ’de 27 korona virüs vakası tespit edildi

    Son dakika haberi... ’de yeni tip virüs (Covid-19) salgınında yeni can kaybı bildirilmezken, 27 yeni vaka kayıtlara geçti. Çin’de korona virüs nedeniyle şu ana dek 4 bin 632 kişi ise hayatını kaybetti.

    Virüsün sıfır noktasından haber var!
    Ulusal Sağlık Komisyonu, dün Çin anakarasında Covid-19 salgınında 27 yeni vakanın tespit edildiğini, bunlardan 17'sinin kaynaklı olduğunu bildirdi. Böylece, ülke genelindeki yurt dışı kaynaklı vaka sayısı bin 566'ya, toplam teyitli vaka sayısı ise 82 bin 719'a yükseldi. Komisyon ayrıca Çin anakarasında dün salgından kaynaklı can kaybı meydana gelmediğini aktardı.

    Dün 50 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini aktaran Komisyon, şu ana dek iyileşen Covid-19 hastalarının sayısının 77 bin 29'a ulaştığını belirtti.



    Çin'de virüs nedeniyle şu ana dek 4 bin 632 kişi ise hayatını kaybetti.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Koronavirüsün sıfır noktası Çin’de 27 korona virüs vakası tespit edildi
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