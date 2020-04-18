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    • 18.04.2020 21:35
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    • 18.04.2020 21:35
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    Son dakika: 'da Kovid-19 nedeniyle 8 Türk hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'da son 24 saatte 8 Türk'ün daha yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 142 bin 751'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 412'ye çıktı.

    Almanya'da 8 Türk hayatını kaybetti

    'da son 24 saatte 8 Türk'ün daha yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg ve Stuttgart bölgelerinde 8 Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Hamburg'da vefat eden İdris Aytaç ile Hüseyin Dinç'in dünür oldukları bilgisi de paylaşıldı. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

    Söz konusu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 79'a yükseldi.

    Ülkede Kovid-19 vaka sayısı yaklaşık 142 bin 751'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 412'ye çıktı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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