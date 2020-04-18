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    • Dünya
    • 18.04.2020 23:43
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    • 18.04.2020 23:43
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    Salgını merkezi 'nin Florida eyaletinde Kovid-19 nedeniyle kapanan plajlar açıldı

    'nin Florida eyaletinde yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan park ve plajlardan bazıları açıldı. verilerine göre, ABD genelinde şimdiye kadar 715 bin 536 kişi virüsten etkilendi, 37 bin 625 kişi ise hayatını kaybetti.

    ABD'de flaş Kovid-19 kararı: Plajlar açıldı

    'nin Florida eyaletinde yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılan park ve plajlardan bazıları açıldı.

    Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette bazı plajların açılmasına onay verdi. Yürüyüş, koşu, sörf, yüzme, bisiklet sürme gibi egzersizler için açılan bazı park ve plajlar, 06.00-11.00 ve 17.00-20.00 saatlerinde serbest olacak.

    Plajlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması ise Twitter'da tepkilere neden oldu.

    30 Nisan'a kadar ''Evde kal'' talimatının uygulandığı Florida'da şimdiye kadar 25 binden fazla kişi Kovid-19'a yakalanırken, 740 kişi ise virüs yüzünden hayatını kaybetti.

    verilerine göre, ABD genelinde şimdiye kadar 715 bin 536 kişi virüsten etkilendi, 37 bin 625 kişi ise hayatını kaybetti.

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