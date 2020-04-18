Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Binlerce can aldı. Ünlü doktor Mehmet Öz, ABD'de bir kanalda çok tartışılan bir sözlere imza attı. Dr. Öz, "Öncelikle cazibemizi tekrar kazanmamız gerekiyor. Bazı şeyler bir sorun olmadan açılmalı örneğin okullar. Size söylüyorum okullar çok çekici bir fırsat. Okulların tekrar açılması ve derslerin devam etmesi, toplam ölüm oranının yüzde 2 ile 3'ü olabilir" dedi.
Açıklamasına çok sayıda tepki gelmesinin ardından ünlü doktor Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı: "Yanlış konuştum ve sözlerimin bazılarını şaşırttığı ve üzdüğünü biliyorum. Buradaki amacımız çocukların güvenli bir şekilde okula nasıl dönmeleri gerektiğini konuşmaktı. Çünkü bana insanlar sürekli normal yaşantılarımıza ne zaman döneceğimizi soruyor."