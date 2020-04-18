



Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Binlerce can aldı. Ünlü doktor Mehmet Öz, ABD'de bir kanalda çok tartışılan bir sözlere imza attı. Dr. Öz, "Öncelikle cazibemizi tekrar kazanmamız gerekiyor. Bazı şeyler bir sorun olmadan açılmalı örneğin okullar. Size söylüyorum okullar çok çekici bir fırsat. Okulların tekrar açılması ve derslerin devam etmesi, toplam ölüm oranının yüzde 2 ile 3'ü olabilir" dedi.