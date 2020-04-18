Avrupa, Coronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı. Türkiye ise çok başarılı işlere imza attı. AB bursu ile İngiltere Southampton Üniversitesi'ne giden Romeo Hüseyin Emre Eseceli (24) Türkiye'nin operasyonuyla mahsur kaldığı Southamtpton'dan yurda dönüyor.
Eseceli hayranlık duyarak gittiği İngiltere'de yaşadığı sıkıntıları TAKVİM'e anlattı: "Burada para var ama maske yok. Para var, dezenfektan yok. Para var ama gidecek hastane yok. 'Türkiye'de maske bedava dağıtılıyor' diyorum arkadaşlarıma, kafayı yiyecekler bir yasa konuşuldu, ölenler yakılacak gibi. Burada ölürsem yakılmaktan korktum. Devletimiz bizi geride bırakmadı"
İngiltere Southampton Üniversitesi'ne okuyan Romeo Hüseyin Emre Eseceli, mahsur kaldığı İngiltere'den Türkiye'ye getirilecek.
YUNUS EMRE KAVAK
Eseceli hayranlık duyarak gittiği İngiltere'de yaşadığı sıkıntıları TAKVİM'e anlattı: "Burada para var ama maske yok. Para var, dezenfektan yok. Para var ama gidecek hastane yok. 'Türkiye'de maske bedava dağıtılıyor' diyorum arkadaşlarıma, kafayı yiyecekler bir yasa konuşuldu, ölenler yakılacak gibi. Burada ölürsem yakılmaktan korktum. Devletimiz bizi geride bırakmadı"
İngiltere Southampton Üniversitesi'ne okuyan Romeo Hüseyin Emre Eseceli, mahsur kaldığı İngiltere'den Türkiye'ye getirilecek.
YUNUS EMRE KAVAK