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    • Dünya
    • 18.04.2020 Gazete
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    'den yurda dönecek olan öğrenci 'e konuştu: Para var maske yok

    'ne giden 24 yaşındaki Emre Eseceli, yurda dönüyor. Genç adam, ’e konuştu: İngiltere'de para var maske yok

    Para var maske yok
    Avrupa, Coronavirüs ile mücadelede sınıfta kaldı. ise çok başarılı işlere imza attı. bursu ile 'ne giden Emre Eseceli (24) Türkiye'nin operasyonuyla mahsur kaldığı Southamtpton'dan yurda dönüyor.



    Eseceli hayranlık duyarak gittiği İngiltere'de yaşadığı sıkıntıları 'e anlattı: "Burada para var ama maske yok. Para var, dezenfektan yok. Para var ama gidecek hastane yok. 'Türkiye'de maske bedava dağıtılıyor' diyorum arkadaşlarıma, kafayı yiyecekler bir yasa konuşuldu, ölenler yakılacak gibi. Burada ölürsem yakılmaktan korktum. Devletimiz bizi geride bırakmadı"



    İngiltere Southampton Üniversitesi'ne okuyan Romeo Hüseyin Emre Eseceli, mahsur kaldığı İngiltere'den Türkiye'ye getirilecek.

    YUNUS EMRE KAVAK
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