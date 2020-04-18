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    • 18.04.2020 22:03
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    'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım çağrısı

    'deki Filistin , uluslararası topluma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi yardım çağrısında bulundu. Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, bugün, Doğu Kudüs'te Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini toplam vaka sayısının 300'ü 'da, 13'ü de Gazze'de olmak üzere 313'e yükseldiğini açıklamıştı.

    Gazze'den uluslararası topluma tıbbi yardım çağrısı

    'deki Filistin , uluslararası topluma, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi yardım çağrısında bulundu.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumun Gazze'ye karşı insani sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, ilaç, solunum cihazı, tıbbi malzeme ve yoğun bakım yatağı temin edilmesi çağrısında bulunan Kudra, "Birleşmiş Milletler, Gazze'nin Kovid-19'la mücadelede acil ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmeli." dedi.

    Kudra, İsrail'in on yıldan fazla süredir Gazze'ye uyguladığı ablukanın sağlık sisteminin çökmesine neden olduğunu ifade etti. Filistinli Bakan ayrıca 2 bin 21 kişiyi karantina merkezinde izole ettiklerini söyledi.

    Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, bugün, Doğu Kudüs'te Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini toplam vaka sayısının 300'ü 'da, 13'ü de Gazze'de olmak üzere 313'e yükseldiğini açıklamıştı.

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    Haberler Dünya Gazze'den uluslararası topluma Kovid-19'la mücadele için tıbbi yardım çağrısı
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