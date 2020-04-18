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    • Dünya
    • 18.04.2020 21:59
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    • 18.04.2020 21:59
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    'ta Kovid-19 nedeniyle ilan edilen uzatıldı

    'ta yeni tip le (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal () bir ay daha uzatıldı. İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta son verilere göre 2 bin 670 kişide Kovid-19 tespit edilirken, bugüne kadar 137 kişi hayatını kaybetti.

    O ülkede Kovid-19 nedeniyle OHAL uzatıldı

    'ta yeni tip le (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal () bir ay daha uzatıldı.

    Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'la mücadele kapsamında tüm ülkede ilan edilen olağanüstü halin bir ay daha uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.

    OHAL'in 20 Mayıs'a kadar süreceği ifade edildi.

    Fas makamları 20 Mart'ta Kovid-19'un kontrol altında tutulmasını sağlamak amacıyla 1 ay süreyle sağlık alanında OHAL ilan edildiğini ve halkın sokağa çıkabilmeleri için yetkili makamlardan resmi belge alınması şartı getirildiğini duyurmuştu.

    İlk vakanın 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta son verilere göre 2 bin 670 kişide Kovid-19 tespit edilirken, bugüne kadar 137 kişi hayatını kaybetti.

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