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    • Dünya
    • 18.04.2020 Gazete
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    ’in eşi Melinda'dan 'Coronavirüs' itirafı: Birkaç yıl önce...

    ’in eşi Melinda, Coronavirüs salgınına karşı önceden tedbir aldıklarını itiraf etti: Birkaç yıl önce hazırlığımızı yaptık. Evin una yiyecek stokladık.

    Önceden 'Bill'iyormuş
    Microsoft'un kurucu , eşi Melinda ile kolları sıvadı. Virüse karşı aşı geliştirilmesi için yedi fabrika açacağını vurguladı. İngiliz haber radyosu BBC radyoya konuşan , sözleriyle adeta "Gates çifti salgını önceden biliyor muydu?" dedirtti! Melinda, eşi Bill ile yıllar önce böyle bir salgına hazırlandıklarını söyledi. "Birkaç yıl önce yeteri kadar yiyecek stoklamıştık. Evimizin unda yeterli kadar yiyecek var. Şimdi her masaya oturduğumuzda, dua ediyoruz" dedi.



    Bill ve Melinda Gates, 20 bin metrekarelik evlerinde karantinalarını sürdürüyor.

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