Microsoft'un kurucu Bill Gates, eşi Melinda ile kolları sıvadı. Virüse karşı aşı geliştirilmesi için yedi fabrika açacağını vurguladı. İngiliz haber radyosu BBC radyoya konuşan Melinda Gates, sözleriyle adeta "Gates çifti salgını önceden biliyor muydu?" dedirtti! Melinda, eşi Bill ile yıllar önce böyle bir salgına hazırlandıklarını söyledi. "Birkaç yıl önce yeteri kadar yiyecek stoklamıştık. Evimizin bodrumunda yeterli kadar yiyecek var. Şimdi her masaya oturduğumuzda, dua ediyoruz" dedi.
Bill ve Melinda Gates, 20 bin metrekarelik evlerinde karantinalarını sürdürüyor.
Bill ve Melinda Gates, 20 bin metrekarelik evlerinde karantinalarını sürdürüyor.