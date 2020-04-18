AVRUPA genelinde başta İtalya ve İspanya olmak üzere oldukça yüksek oranda can kaybına neden olan Coronavirüs salgını, İngiltere'yi etkisi altına almış durumda. Avusturya Sağlık Bakanı'nın ifadelerini manşete taşıyan İngiliz basını ülke için, Coronavirüs vakalarının yoğunluğu nedeniyle "Avrupa'nın hasta adamı" benzetmesinde bulundu. Diğer devletler tarafından Osmanlı'yı küçümsemek için kullanılan "Avrupa'nın hasta adamı" tabirinin şimdilerde İngiltere'ye yakıştırılması ise son derece manidar oldu.