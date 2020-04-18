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    • Dünya
    • 18.04.2020 Gazete
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    Avrupa’nın hasta adamı !

    Avrupa genelinde başta ve olmak üzere oldukça yüksek oranda can kaybına neden olan Coronavirüs salgını, 'yi etkisi altına almış durumda. 'nın ifadelerini manşete taşıyan İngiliz basını ülke için, Coronavirüs vakalarının yoğunluğu nedeniyle "Avrupa'nın hasta adamı" benzetmesinde bulundu

    Avrupa’nın hasta adamı!
    AVRUPA genelinde başta ve olmak üzere oldukça yüksek oranda can kaybına neden olan Coronavirüs salgını, 'yi etkisi altına almış durumda. 'nın ifadelerini manşete taşıyan İngiliz basını ülke için, Coronavirüs vakalarının yoğunluğu nedeniyle "Avrupa'nın hasta adamı" benzetmesinde bulundu. Diğer devletler tarafından Osmanlı'yı küçümsemek için kullanılan "Avrupa'nın hasta adamı" tabirinin şimdilerde İngiltere'ye yakıştırılması ise son derece manidar oldu.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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