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    • Dünya
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    • 17.04.2020 20:49
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    Son dakika: Dünya genelinde ten ölenlerin sayısı 150 bini geçti

    Son dakika haberine göre, Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçti. Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 35 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

    Ölü sayısı 150 bini geçti!

    Dünya genelinde yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçti.

    Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bin 603'e, vaka sayısı 2 milyon 227 bin 38'e ulaştı.

    EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE YAŞANDI
    Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 35 bin 481 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 22 bin 475 ile , 19 bin 478 ile , 17 bin 920 ile Fransa, 14 bin 576 ile İngiltere, 5 bin 163 ile Belçika, 4 bin 958 ile İran ve 4 bin 193 ile Almanya takip etti.

    Salgının ortaya çıktığı 'de de 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

    1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:
    "Hollanda (3 bin 459), (1956), Türkiye (1769), İsveç (1400), İsviçre (1325) ve (1252)."

    Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

    Virüs bulaşan 563 bin 696 kişi iyileşirken, halen tedavisi süren 1 milyon 512 bin 739 vaka bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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