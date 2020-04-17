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    • Dünya
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    • 17.04.2020 09:49
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    Son dakika: ’da virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükseldi

    Son dakika haberi... ’da virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 137 bin 698 olarak açıklandı. Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle öldü.

    Almanya’da ölü sayısı 4 bini aştı

    Küresel tehdit haline gelen virüs salgında , 137 bin 698 kişi ile dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 5'inci ülke oldu. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 52'ye çıktı. Ülkede son 24 saatte 248 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 2 bin 945 kişide daha virüs tespit edildi.

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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya’da koronavirüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 4 bin 52’ye yükseldi
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