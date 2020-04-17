Suudi Arabistan gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastının ardından ikinci bir cinayet haberiyle çalkalanıyor. Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın 500 milyar dolarlık mega kent projesi Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişi evini terk etmek istemedi. Birkaç kez uyarılan Howeti, güvenlik güçlerine direndi. Dün son kez uyarılan inatçı vatandaş, güvenlik güçleri tarafından kurşuna dizildi.
NEOM PROJESİ NEDİR?
Neom, Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde planlanan bir şehir. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Akabe Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında 26 bin 500 kilometre alan üzerinde kurulacak olan Neom kenti projesinde su, biyoteknoloji, eğlence, üretim, gıda ve enerji Al-Howeti yatırımları olacak.
NEOM PROJESİ NEDİR?
Neom, Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde planlanan bir şehir. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Akabe Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında 26 bin 500 kilometre alan üzerinde kurulacak olan Neom kenti projesinde su, biyoteknoloji, eğlence, üretim, gıda ve enerji Al-Howeti yatırımları olacak.