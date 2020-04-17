Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.04.2020 Gazete
    ABONE OL

    'dan 500 milyar dolarlık ikinci infaz!

    Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın başlattığı ve 500 milyar dolarlık mega kent projesi Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişinin evini terk etmek istemediği gerekçesiyle için Suudi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

    Kral infaz!
    Suudi Arabistan gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastının ardından ikinci bir cinayet haberiyle çalkalanıyor. Veliahtı Muhammed Bin Selman'ın 500 milyar dolarlık mega kent projesi Neom kentinin yapılacağı bölgede yaşayan Al-Howeti adlı kişi evini terk etmek istemedi. Birkaç kez uyarılan Howeti, güvenlik güçlerine direndi. Dün son kez uyarılan inatçı vatandaş, güvenlik güçleri tarafından kurşuna dizildi.



    NEOM     PROJESİ NEDİR?
    Neom, Suudi Arabistan'ın Tebuk Bölgesi'nde planlanan bir şehir. Suudi Arabistan'ın kuzeybatısında Akabe Körfezi ve Kızıldeniz kıyısında 26 bin 500 kilometre alan üzerinde kurulacak olan Neom kenti projesinde su, biyoteknoloji, eğlence, üretim, gıda ve enerji Al-Howeti yatırımları olacak.



    Haberler Dünya Prens Selman'dan 500 milyar dolarlık ikinci infaz!
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri